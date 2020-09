SWM Exloo op 31 oktober en 01 november

De wedstrijd vindt plaats in het weekend van 31 oktober en 1 november en is opengesteld voor alle klassen, met uitzondering van de langspannen paarden in verband met de beperkte ruimte.

Op zaterdag worden de dressuur en vaardigheid verreden en op zondag volgt de marathon met zes prachtige hindernissen.

Mis de kans niet om gebruik te maken van de geweldige faciliteiten van het Hippisch Centrum Exloo!

Inschrijven kan via MijnKNHS.

Klik hier voor meer informatie