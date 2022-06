SWM Haaksbergen: Gezellige sfeer en goede sport

Marijke Hammink, Jorg Zwiers, Hermann Zwiers, Oniek van Olst en Arie Dibbits wisten in de dressuur onder de 50 strafpunten te scoren. “Ik ben blij met mijn dressuurproef”, vertelt Arie Dibbits. “Die twee ballen in de vaardigheid waren jammer, maar ik ben blij dat ik fijn kon rijden in de marathon en daarmee de wedstrijd winnend kon afsluiten!”

Marijke Hammink wist, zoals ze vaker van haar laat zien, alle drie de onderdelen te winnen. Dit lukte ook Ischa Vink en Coen ter Braak bij de tweespan pony’s klasse M en Z.

Pech

Oniek van Olst ging de eerste dag goed van start met de dressuur en vaardigheid. Ze scoorde 43.00 in de dressuur en was dubbel foutloos in de vaardigheid. Daarmee stond ze meer dan tien punten voor op haar concurrentie. “In de marathon hadden we meteen in de eerste hindernis pech. De broek knapte en dat hebben we in de hindernis moeten repareren. Gelukkig heeft de Shyra Silver Shadow er niets aan over gehouden en we hebben de marathon kunnen afmaken”, vertelt Oniek. Ze moest genoegen nemen met de derde plaats bij de enkelspan pony klasse L. De winst ging naar Marit Reints en Indi Kamphuis eindigde als tweede.

Ook Dyonne van Beelen moest schakelen. “Voor vertrek moesten we van twee spannen één maken. Daardoor was de samenstelling anders. In de marathon bijvoorbeeld stonden Captain en Denver, twee rechter pony’s, naast elkaar. Ik was tevreden met de dressuur, voor zover dat op dit moment mogelijk was. De marathon liep fijner dan verwacht en ik kon per hindernis meer tempo maken”, vertelt Dyonne. Ze eindigde als derde, achter Ischa Vink en Marlou Postma.

Oniek van Olst stond er goed voor na de dressuur en vaardigheid

