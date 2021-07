SWM Haaksbergen organiseert selectiewedstrijd voor kampioenschappen

De wedstrijd is opengesteld voor de klassen L, M en Z en de impulsrubrieken. Er is een mogelijkheid om te overnachten op een camping met zelfvoorziening. Er is dus geen stroom en sanitaire voorzieningen.

De vaardigheid kan verkend worden op zaterdagochtend,

Inschrijven kan via MijnKNHS en de impulsrijders door het sturen van een email.

