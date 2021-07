SWM Hellendoorn omgezet in eendaagse Oefenmarathon

Op zondag 29 augustus krijgen de deelnemers de mogelijkheid om een kort traject, vijf hindernissen en een vaardigheidsparcours te rijden, waarin een ‘eyecatcher’ verwerkt wordt. Vanzelfsprekend wordt er geklokt in de hindernissen en de vaardigheid. De tijd in het traject is vrij.

Het is nog niet bekend vanaf welk tijdstip er gestart wordt, dit hangt af van het deelnemersaantal. Er wordt zonder publiek gereden, maar elke menner mag voor alle paarden en pony`s die ingezet worden tijdens de oefenmarathon een groom meenemen.

Inschrijven is mogelijk via e-mail, onder vermelding van naam en de soort aanspanning. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per aanspanning, dat tegelijkertijd met de inschrijving voldaan dient te worden. Uiteraard wordt het inschrijfgeld teruggestort wanneer de oefenmarathon wegens de coronareglementen alsnog niet kan plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres voor inschrijven