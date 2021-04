SWM Hellendoorn verschuift naar augustus

Met alle onzekerheden die er nog zijn rond het Coronavirus breekt de club dit jaar met de traditie om in juni de populaire wedstrijd te houden. De vrijwilligersploeg laat zich niet ontmoedigen en is volop bezig met de hindernisbouw. Ze willen deze ook optimaal geschikt maken voor de vierspan paarden en hopen dus op meer deelnemers in deze rubriek. De opzet is dat de hindernissen veel alternatieven krijgen, zodat er voor elke discipline een paardvriendelijk parcours is.

Nieuwe brug in de maak

Piet Westendorp en Thies Klomp hebben zich gestort op de bouw van een verplaatsbare brug. Deze brug moet zowel buiten als tijdens de indoormarathon te gebruiken zijn. De brug die uit een boerenland is getakeld, wordt gestript en opgeknapt en krijgt het model van een ophaalbrug.

Wie wil starten in Hellendoorn kan zich al inschrijven via Mijn KNHS.

Klik hier voor meer informatie.

