SWM Hengelo ligt met twee weekenden mensport op schema

De organisatie heeft voldoende vertrouwen en hoop dat de wedstrijden door kunnen gaan, ondanks de strenge regels rondom Corona. De Gemeente Bronckhorst denkt met de vereniging mee over het naleven van de RIVM-regels. Omdat het wedstrijdterrein groot is en er ruimte is voor drie meter-brede looproutes, is de verplichting om anderhalve meter afstand te bewaren geen probleem. De organisatie rekent hierbij wel op ieders medewerking om afstand te houden.

Er zijn maximaal negentig startplaatsen per weekend te verdelen; momenteel zijn er nog enkele plaatsen vrij voor het tweede weekend: de wedstrijd voor de paarden. Twee weken voor aanvang worden de startlijsten opgemaakt

De vereniging rekent op twee mooie mensportweekenden. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn tijdens het eerste weekend, dan worden de hindernissen aangepast zodat de deelnemers in het tweede weekend toch fijn te rijden hindernissen krijgen.

