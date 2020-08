SWM Hengelo pony-weekend: nog startplaatsen beschikbaar

De ponymenners hebben de verplaatsing naar 3 en 4 oktober goed opgepakt en zestig van de negentig beschikbare startplaatsen zijn al gevuld. De paardenrubrieken op 10 en 11 oktober zijn op dit moment vol.

Voor degenen, zowel pony- als paard-aanspanningen, die zich nog niet definitief aan- of afgemeld hebben via MijnKNHS vraagt de organisatie of zij dit zo spoedig mogelijk willen doen zodat de wachtlijsten verwerkt kunnen worden.

