SWM Hengelo wordt ééndaagse wedstrijd

Op 13 augustus heeft het RIVM de laatst geldende coronamaatregelen bekend gemaakt. Het volgende beslismoment is op 20 september en dat is voor de organisatie te laat om af te wachten of het dan wel toegestaan is om een meerdaags evenement te organiseren met overnachting. De organisatie heeft de deelnemers en officials laten weten dat ze graag willen dat de wedstrijd door kan gaan en daarom alleen de mogelijkheid ziet om de twee geplande wedstrijden om te zetten in één-daagse wedstrijden.

De planning

Het 1e wedstrijdweekend van 2 en 3 oktober wordt een ééndaagse wedstrijd uitsluitend voor ponyaanspanningen op zondag 3 oktober.

Het 2e wedstrijdweekend van 9 en 10 oktober wordt omgezet naar twee ééndaagse wedstrijden op zaterdag 9 oktober en zondag 10 oktober. De wedstrijden in het 2e weekend zijn voor aanspanningen met paarden bedoeld. Voor pony’s die het eerste weekend niet kunnen, is eventueel deelname mogelijk, maar dan zonder competitie. Hoe de wedstrijddagen van dit 2e weekend ingedeeld gaan worden ligt aan de inschrijvingen. Dit wordt 14 dagen voor de wedstrijddata bekend na het opmaken van de startlijsten.

Wat moeten deelnemers doen?

Heb je al ingeschreven via ‘MijnKNHS’, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet. De KNHS past maandag 23 augustus het vraagprogramma hierop aan en vanaf dinsdag 24 augustus kunnen dan eventuele wijzigingen worden doorgeven.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat via [email protected].

Geleerd van 2020

Het bestuur van ‘In Stap en Draf legt uit: “De ervaring van vorig jaar zit ons nog vers in het geheugen. (toen mocht de wedstrijd op het laatste moment niet doorgaan, red.) We hopen niet dat de gemeente ons weer op het laatst moet laten weten dat er nieuwe ‘feiten’ zijn die een wedstrijd in de weg staan. Met het opheffen van de overnachtingsmogelijkheden nu, verwachten we dat het goed komt.” Hengelo is een populaire wedstrijd waar menners uit het hele land aan meedoen. Daarom denkt de organisatie met iedereen mee. “Wij gaan proberen voor menners die van ver komen en voor wie het op en neer rijden op één dag te veel is, een oplossing te vinden. We denken er aan om bijvoorbeeld in samenspraak met onze leden voor individuele deelnemers een overnachtingsplek met eventueel een stal te realiseren.”

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.