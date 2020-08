SWM Hengelo wordt verdeeld over twee weekenden

Om iedereen te kunnen laten starten worden de ponymenners verwacht in het weekend van 3 en 4 oktober. De paardenrubrieken starten een week later op 10 en 11 oktober.

Op dit moment is het vraagprogramma voor 3 en 4 oktober nog niet beschikbaar en kan er dus nog niet ingeschreven worden via MijnKNHS.

De vereniging ziet zich wel genoodzaakt om dit jaar het inschrijfgeld te verhogen omdat er nauwelijks financiële ondersteuning van sponsoren is.

‘In Stap en Draf ‘organiseert uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende Corona-regels vanuit de overheid opgesteld en de daaruit afgeleide regels van de KNHS.

