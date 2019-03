SWM Heukelom, eerste outdoorwedstrijd van District Zuid

Het secretariaat is op vrijdag om 12.00 uur geopend en vanaf dat moment kan de vaardigheid verkend worden. De eerste deelnemer in de dressuur start om 16.00 uur.

Op zaterdag wordt om 8.30 uur gestart met de dressuur en aansluitend de vaardigheid, met twee aparte parcoursen: één voor de L – en één voor de M en Z – rubrieken.

De marathon op zondag begint om 8.00 uur met de eerste deelnemer in het A – traject en deze wordt een uur later verwacht in de eerste hindernis.

Toegang en parkeren zijn gratis!

Klik hier voor meer informatie