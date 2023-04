SWM Heukelom: passie en ‘oplossingsgericht denken’ komen samen

De ervaren organisatie had alles weer tot in de puntjes verzorgd. Helaas roert maart zijn staart en doet april wat hij wil en is er in de aanloop naar de wedstrijd enorm veel regen gevallen. Het wedstrijdterrein, dat er op vrijdag nog ogenschijnlijk keurig bij lag, kreeg het zwaar te verduren.

Aanpassen aan omstandigheden

Vanwege de ruim honderd deelnemers werd op vrijdagmiddag al gestart met de dressuur voor de grootste rubriek: de enkelspan paarden. Vervolgens werden op zaterdag de vaardigheid en alle overige dressuurrubrieken verreden. Het terrein had hier al dusdanig onder geleden dat er voor het marathontraject een oplossing moest worden gezocht.

Denken in oplossingen is aan de ervaren parcoursbouwers Rob van Erp en Berry van den Bosch wel besteed. En dus werd er op zaterdagavond een nieuw plan bedacht voor de zondag; het A-traject werd vervangen door een warming-up en het B-traject aangepast en ingekort. De totaaltijd voor het B-traject kwam te vervallen, zodat iedereen op zijn of haar eigen tempo kon rijden en paardenwelzijn te allen tijde op de eerste plaats kwam.

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit onmisbaar voor welslagen

Ruim tachtig deelnemers kwamen weliswaar onder de blubber maar met een grote glimlach alsnog over de finish.

Onvoorstelbaar hoe snel zowel de deelnemers als de vrijwilligers zich hebben kunnen aanpassen aan deze omstandigheden, maar ook op de flexibiliteit van de buurtbewoners kon de organisatie rekenen.

Een wedstrijd om nooit meer te vergeten. Niet alleen vanwege de omstandigheden, maar ook omdat het helaas de laatste was voor vaste parcoursbouwers Rob van Erp en Berry van den Bosch. Rob die al jarenlang het trouwe gezicht van deze wedstrijd is, en Berry die hier tien jaar geleden zijn opleiding tot parcoursbouwer is begonnen. Samen met Corin Sweegers en Henk de Kort een ijzersterk team! De toekomst van SWM Heukelom is dus vooralsnog onzeker maar de mooie herinneringen blijven.

Grote dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, grondeigenaren, buurtbewoners en iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen om van deze wedstrijd zo’n groot succes te maken.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum