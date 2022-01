SWM Heukelom zoekt vrijwilligers

Met zoveel deelnemers zijn er uiteraard ook een heleboel vrijwilligers nodig. De organisatie is op zoek naar enthousiastelingen. Wie graag de handen uit de mouwen steekt en houdt van de fijne buitenlucht, mooie paarden en enthousiaste menners is welkom. Ervaring is niet nodig, want er is altijd een geschikte taak te vinden of bij te leren. Aanmelden kan via het secretariaat van de wedstrijd: [email protected] graag met vermelding van de dag(en) waarop je beschikbaar bent.