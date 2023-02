SWM Kootwijkerbroek verplaatst

Aanvankelijk stond de wedstrijd op de kalender voor 1 en 2 september. De nieuwe datum is 26 en 27 mei. Inschrijven is al mogelijk via MijnKNHS.

