SWM Nijkerkerveen opnieuw driedaags

De organisatie spreekt over ‘een samengestelde menwedstrijd zoals die bedoeld is.’ Daarmee wordt verwezen ze naar het driedaagse concept: vrijdags dressuur, op zaterdag de marathon en op zondag de vaardigheidsproef als afsluitend onderdeel. Dit geldt op deze wedstrijd voor alle klassen.

Voor de klasse Z (zowel FEI als KNHS) zal de dressuur in een 100×40 ring worden verreden. Dat is in de zandpiste of op het gras (dit naar voorkeur van de bondscoach). Voor menners met internationale aspiraties is de wedstrijd ideaal om de FEI proef in 100×40 te kunnen rijden.

Het terrein kent een overzichtelijke en publieksvriendelijke marathon, want alle hindernissen liggen op een rij.

De afsluitende vaardigheid zal uitdagend gebouwd worden. Er komt een aparte vaardigheid voor de impuls en klasse L. Voor klassen M en Z zal daarna een apart parcours worden gebouwd. De organisatie spreek over een voor iedere klasse een passend parcours zonder ‘tussenoplossing’.

(Foto: MB Shots)