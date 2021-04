SWM Rijssen toch pas volgend jaar

Menvereniging Achter’n Bos besloot eerder om hun wedstrijd van mei te verplaatsen naar 20 en 21 augustus en dan gelijk het Oostelijk districtskampioenschap te houden. Maar ook de wedstrijd van de Helderse Voerluu in Hellendoorn is verplaatst. Deze is in overleg met de KNHS naar het weekend van 27 augustus gegaan. Alle verschuivingen maken dat er in de maand augustus wekelijks een wedstrijd is in dezelfde regio. Volgens het bestuur van de Rijssense club kan dit ook gevolgen hebben voor het paardenwelzijn. Want na 2 jaar geen wedstrijden staat er nu een maand met veel wedstrijden achter elkaar op de kalender. Na lang overleg met District Oost heeft het bestuur van menvereniging Achter’n Bos besloten hun wedstrijd dit jaar niet door te laten gaan en deze in mei 2022 op de gebruikelijke datum te houden.