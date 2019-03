SWM Ugchelen op 1 en 2 juni

Ruim negentig rijders uit het hele land hebben zich al aangemeld om te rijden in de unieke en mooie omgeving van Ugchelen. De wedstrijd is opengesteld voor paarden en pony’s en in alle klassen.

Op zaterdag worden de dressuur en de vaardigheid gereden en op zondag de marathon met zes spectaculaire hindernissen. Het A-traject voert door de prachtige bossen rondom Ugchelen.

Essenstam Bokaal

Tijdens de wedstrijd rijden de eigen leden van ‘De Kromme Zweppe’ voor het clubkampioenschap en de Essenstam-Bokaal. In 2018 mocht Henk Garrits uitkomend in de klasse Z tweespan paarden, de Essenstam Bokaal in ontvangst nemen. Claudio Fumagalli werd dressuurkampioen 2018 in de klasse Z tweespan paarden.

De enige echte ‘Kromme Zweppe’ werd vorig jaar gewonnen door Jaap van de Windt met zijn tandemspan in de klasse Z.

Publiek is van harte welkom, de toegang is gratis.

