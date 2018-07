SWM Wierden maakt zich op voor een stralend weekend mensport

Op vrijdag wordt de dressuur en vaardigheid verreden, behalve de rubriek enkelspan paard klasse Z FEI en de paramenners: zij rijden op zondag de vaardigheid. Voor de enkelspan paarden Z FEI is deze wedstrijd een observatiemoment voor het WK dat later dit jaar in Kronenberg gehouden wordt. Ook voor de paramenners wordt het extra spannend want deze wedstrijd is tevens de finale van de KNHS Witte van Moort trofee.

Op zaterdag staat de altijd spectaculaire marathon op het programma, ontworpen door parcoursbouwer Arjan KleinJan. Alle hindernissen liggen mooi bij elkaar waardoor de rijders goed te volgen zijn door het publiek.

Aan het welzijn van de paarden en deelnemers wordt gedacht . De organisatie treft maatregelen om paarden en mensen voldoende te kunnen koelen, onder andere door het zorgen voor verschillende watertappunten op het terrein.

Er zijn nog een beperkt aantal startplaatsen beschikbaar. Inschrijven is mogelijk via MijnKnhs.