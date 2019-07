SWM Wieringen wordt ééndaagse impulswedstrijd

Dat betekent dat er op zaterdag 10 augustus een ééndaags evenement komt met alleen een vaardigheidsproef, een wegtraject en 7 marathonhindernissen. Er zal wel een veterinaire controle zijn.

Het inschrijfgeld voor deze impulswedstrijd bedraagt 20 euro. Het wordt een gezellig evenement met ’s avonds ombeperkt vis eten voor € 12,50 p.p.

Menners kunnen zich aanmelden via ‘mijnKNHS’ of via tamarafloor@hotmail.com