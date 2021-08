SWM Zuidwolde verplaatst naar voorjaar 2022

Ondanks dat de voorbereidingen van de wedstrijd al in gevorderd stadium waren, ziet het bestuur net als in 2020 geen kans om met de huidige, onzekere coronaregelgeving een volwaardig evenement te organiseren.

Zonder sponsors, subsidies, deelnemers en vooral veel vrijwilligers is er geen wedstrijd mogelijk, maar de organisatie rekent er op dat zij in het voorjaar van 2022 weer een mooi evenement neer kunnen zetten.

De nieuwe datum is al bekend: 28 en 29 mei.

