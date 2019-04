’t Rommelgebergte op 13 en 14 april strijdtoneel voor mensport

foto: Emile Talen

Op zaterdag staat van 9.30 tot 15.30 uur de dressuur en vaardigheid op het programma. Op zondag denderen de paarden- en ponyhoeven vanaf 10.00 uur door een marathontraject met daarin marathonhindernissen. De deelnemers worden ongeveer een uur na de start van het traject in de eerste hindernis verwacht. Uiteraard ontbreekt ook de spectaculaire waterhindernis niet.

Er hebben zich ruim vijftig deelnemers aangemeld en die strijden in de verschillende rubrieken en klassen. Enkel- en tweespannen, tandems en vierspannen gaan de strijd met elkaar aan. De hindernissen staan in het mooie Rommelgebergte opgesteld, vanwaar het voor het publiek goed te zien is. Bovendien is er een snackwagen en een tent met andere versnaperingen.

Deelnemers

De deelnemers komen vanuit het hele land. Bovendien staan er veel Achterhoekse wedstrijdmenners op de startlijst, zoals Jan en Margot Broeze, Renate Höfkes, Roy Wopereis, Wilhelm Aarnink, Jorn Elburg, Matti Heideman, Henk-Jan Hiddink, Niels Oonk en Martijn ten Pas. Daarnaast hebben ook een aantal hobbymenners uit de regio zich opgegeven, te weten Hans Lobeek, Gerrit Beskers, Heinry Wildenbeest, Freek Stronks, Liza Aarnink, Wim Dekkers en Raymond Reinink.

Wil van Hulst en Hetty Wisseborn zijn dit jaar voor de 25e keer jury. Bovendien wil Stichting Mensport Winterswijk medewerker Herman Kruisselbrink bedanken voor zijn jarenlange trouwe diensten.

Op zondagmiddag wordt het evenement afgesloten met een spectaculaire barrage en vervolgens de prijsuitreiking.

Startlijsten

De (voorlopige) startlijsten staan hier. De definitieve startlijsten zijn vanaf donderdagmiddag 11 april beschikbaar.

Het laatste nieuws is te volgen op de Facebook-pagina van Stichting Mensport Winterswijk