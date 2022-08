Talvikki Järvinen wint in Zirgaudzetava Koceni

Meerdere menners uit Letland deden mee, maar ze kwamen ook uit Estland, Litouwen en Finland. De Finse menners wonnen alle rubrieken. Talvikki Järvinen won de twee- en driesterren wedstrijd bij de enkelspan paarden, Raisa Takkinen won bij de enkelspan pony’s en Heidi Koski was onverslaanbaar bij de tweespan pony’s.

Järvinen ging na de dressuur al met meer dan tien strafpunten verschil aan de leiding bij de driesterren. Ze scoorde 47.78. Daarna won ze de marathon en noteerde 0.49 strafpunten voor tijdsoverschrijding in de vaardigheid. Landgenote Leena Kalalahti eindigde als tweede. Beide dames vertegenwoordigen Finland op het WK enkelspannen in Le Pin au Haras, dat in september gepland staat. Dace Sture (LAT) werd derde.

Technical delegate Wolfgang Csar was tevreden met het verloop van de wedstrijd. “Het is allemaal soepel gegaan deze week en de sfeer was top.”

