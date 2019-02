Tandem trainingsdag tijdens Oefenmarathon Hengelo

De Tandem trainingsdag is inmiddels ook een bijna jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd door Cornelie de Geijter. Een gezellige ontmoeting van beginnende en gevorderde tandemrijders, waar ervaringen, tips en tricks worden uitgewisseld.

Dit jaar is echter gekozen om de tandemrijders uit te nodigen op de oefenmarathon bij In Stap en Draf. Er worden extra trainingsmogelijkheden ingericht, zoals een aparte dressuur- en vaardigheidsbaan en een aparte hindernis. Je kunt dressuurles krijgen en, indien gewenst kan er onder begeleiding van ervaren tandemrijders getraind worden met vaardigheid en hindernis rijden. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om met de reguliere oefenmarathon mee te rijden!

De Tandem trainingsdag is bedoeld voor iedereen die al tandem rijdt, maar zeker ook voor degenen die interesse hebben of de overstap willen maken naar het tandemrijden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Janny Winkelman (e-mail: noord2@hetnet.nl).

Klik hier voor meer informatie over de oefenmarathon