Tegenslag voor Boyd Exell

“Ik heb dit keer mijn goede been gebroken,” vertelt Boyd, die in 2006 zijn linkerbeen brak. “Maar gelukkig zijn het niet mijn handen of armen die ik nodig heb om te mennen. Mijn been is nu in het gips en ik moet zes tot acht weken op krukken lopen.”

Boyd hoopt aan de start te kunnen komen van het CHIO Aken, dat op 17 juli van start gaat. “Het is mijn bedoeling om in Aken te starten, maar mijn belangrijkste doel dit jaar is uiteraard de Wereldruiterspelen in Tryon eind september. Ik ga er van uit, dat ik dan weer volledig hersteld ben.”