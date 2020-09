Tegenstrijdige berichten over deelname Chardons aan WK vierspannen

Toen in juli bekend werd dat er toch een WK vierspannen in Nederland komt, gaf IJsbrand Chardon al aan het onverteerbaar te vinden dat het Wereldkampioenschap wordt gehouden in de achtertuin van Boyd Exell. Er zou sprake zijn van thuisvoordeel voor de titelverdediger. Vervolgens meldde onder andere de NOS afgelopen donderdag dat de Chardons het WK boycotten. Op sociale media barstte de discussie los. Een aantal fans van de Chardons geven aan dat het juist een uitdaging moet zijn om Exell op eigen terrein te verslaan.

Reactie op Facebook

IJsbrand Chardon reageerde vervolgens op Facebook: ‘Deelnemen aan een WK is voor mij topsport. Voorbereiden, trainen, testen, selecteren, managen, er voor gaan vanaf het eerste moment en met mijn beste span toewerken naar de grote finale, het WK. Een titel voor het leven, een hoogtepunt in mijn carrière. Wie mij en mijn team kent, kent ons enthousiasme voor de sport, de positiviteit, de kracht om nooit op te geven, de drive om voor goud te gaan, individueel als ook voor het team! Neem van mij aan, zo zitten we er nog steeds in. Ook op momenten dat we het ergens niet mee eens zijn.’

Nog geen wedstrijd gereden

Maandag sluit de inschrijving voor het WK en de beide Chardons hebben aan verschillende betrokkenen laten weten toch deel te nemen. Hoe hun kansen zijn is onduidelijk, want ze zijn dit seizoen nog niet aan de start gekomen. Exell nam, evenals Koos de Ronde en Mark Weusthof, deel aan de internationale wedstrijd in het Duitse Lähden en won. Zo bewees hij voor de zoveelste keer ook op vreemd terrein zijn suprematie. Het zal voor de Australiër een extra uitdaging zijn om ook op eigen terrein te vlammen. Paarden zijn gewoontedieren en als alles er thuis ineens heel anders uit ziet dan normaal, kan dat eerder een nadeel dan een voordeel zijn.

De organisatie van het WK maakt na sluiting van de inschrijving bekend hoe de definitieve deelnemerslijst er uit ziet.

