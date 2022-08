Terreinindeling Aangespannen dag Gilze gewijzigd

Op het eigen wedstrijdterrein aan het kruispunt Altenaweg, Alphensebaan en Nieuwe Maastrichtsebaan (navigatie 5126 PR 17) in Gilze staat het hele weekend in het teken van spectaculaire paardensport, met een leuk kinderdorp en een gezellige Fair. Een compleet dagje uit voor jong en oud! Parkeren en toegang zijn gratis.

Onderhoud

Ondanks de extreme temperaturen wordt er volop gewerkt om het terrein klaar te krijgen. Na twee jaar afwezigheid is er wel wat achterstallig onderhoud. Er was heel wat snoeiwerk nodig, alle houten hekjes moesten worden gerepareerd en geschilderd. De brughindernis is totaal gerenoveerd en ziet er weer super uit.

Programma

Zaterdag 27 augustus begint met ruiters te paard, gevolgd door jonge menners en menners met jonge, nieuwe aanspanningen. Zij rijden een vaardigheidsproef, een wegtraject (behalve de ruiters en kinderen) en 4 hindernissen.

Zondag 28 augustus is het de beurt aan ongeveer honderd wat meer ervaren wedstrijdmenners, die achtereenvolgend een vaardigheidsproef, een wegtraject en zes hindernissen rijden, waaronder de inmiddels bekende ‘waterbak’ en brughindernis. Zij rijden tevens voor de Brabantse Men Competitie. De parcoursbouwers doen hun uiterste best om een mooi parcours uit te zetten, zodat ook het publiek weer kan genieten van spanning en spektakel. Er starten verschillende combinaties paarden en pony’s, waaronder enkelspannen, dubbelspannen en meerspannen.

Dit alles is te vinden op een overzichtelijk hoofdterrein, dat plaats biedt aan alle hindernissen, een tribune, de ring voor de vaardigheid, de feestschuur, een ruim terras en de inmiddels bekende Fair.

Terreinindeling gewijzigd

Dit jaar is de terreinindeling gewijzigd. De vaardigheid is weer terug op de oude locatie en de fair is nu dichtbij de tribunes, het kinderdorp en het horecaplein. Alles is wat compacter, zodat het publiek goed zich heeft op alle hindernissen en de vaardigheid. De fair is sfeervol met een gevarieerd aanbod van diverse modeaccessoires en decoraties tot ruiterbenodigdheden.

Er is uiteraard ook aan de kinderen gedacht. Voor de kleinsten onder ons is een speciaal kinderdorp ingericht met een kinderboerderij, springkussens en nog veel meer!

Klik hier voor meer informatie