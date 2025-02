Terugblik Wereldbekerfinale met Boyd Exell, Dries Degrieck en Koos de Ronde

Dertig jaar de tijd

Dries Degrieck stond, met zijn tweede plaats dit seizoen, voor het eerst in zijn carriere op het podium tijdens de Wereldbekerfinale. Eerder dit seizoen won hij al de wedstrijd in Lyon en Stockholm. “Ik ben super blij met hoe het afgelopen seizoen is verlopen. Ik ben veel geleerd van de menners om me heen, hoe zij zo’n wedstrijden managen. Daarnaast waren mijn paarden top, ik heb heel veel geleerd de afgelopen maanden!”

“En Dries is nog maar 29 jaar oud eh! Het is geweldig dat hij het nu al zo goed doet”, vult Boyd Exell aan. “Dus ik heb denk ik nog ongeveer dertig jaar de tijd voordat ik op het niveau ben van Boyd, haha! In die tijd kan er veel veranderen.” De anderen lachen. “Don’t believe everything you hear in the press, haha!”, reageert Boyd scherp.

Bundy voorlopig niet met pensioen

Boyd won in Bordeaux voor de elfde keer in zijn carrière de Wereldbekerfinale. Hij won het afgelopen weekend met ongeveer elf seconden voorsprong. “Ja super gaaf natuurlijk. Ik ben met name Bundy (officiële naam: Bajnok) super dankbaar, hij won in de eerste wedstrijd zijn 100e Wereldbekerwedstrijd en op zondag zijn 101ste. Ik ken geen enkel dressuur of springpaard dat zóveel Wereldbekerwedstrijden op naam heeft geschreven! Hij is nu 22 jaar oud en nog super fit en fanatiek. We hebben in ons achterhoofd dat zijn pensioen er ooit aan gaat komen, dat is logisch op zijn leeftijd. Ik heb na de wedtrijd in Bordeaux twee keer eerder een paard met pensioen laten gaan, maar zij gaven in de wedstrijden ervoor aan dat ze eraan toe waren. Bundy heeft dat nog niet, hij was vandaag de snelste terwijl er genoeg jongere paarden meededen!”

“Daarnaast zijn we achter de schermen druk bezig met een opvolger voor hem. We hebben dat al met verschillenden geprobeerd, maar ze konden telkens niet aan Bundy tippen.”

Foutloos en tempo omhoog

Koos de Ronde eindigde in Bordeaux op een hele goede derde plaats. Het was voor hem de elfde keer dat hij op het podium stond tijdens een Wereldbekerfinale. “Misschien niet de elfde keer dat ik won, zoals Boyd, maar wel de elfde keer dat ik op het podium stond!” Boyd lacht en Koos vervolgt: “Het niveau lag dit seizoen onwijs hoog. Boyd, Dries, IJsbrand en Bram hebben dit seizoen een wedstrijd gewonnen. Het lag dit bij elkaar, er waren veel kapers op de kust! Mijn seizoen ging met ups en downs. Ik heb een paar wedstrijden iets te voorzichtig gereden. Dan ging ik voor een foutloze en stabiele ronde, maar dan was ik nét niet snel genoeg om me te kwalificeren voor de Drive-off. Ik wist dat ik in Bordeaux met foutloze rondes ook een heel eind kon komen, maar het tempo moést omhoog. Dat heb ik gedaan en uiteindelijk heeft dat natuurlijk super goed uitgepakt.”

“Ik sluit me erbij aan dat de verschillen dit jaar heel klein waren”, reageert Boyd nadat er wordt gesuggereerd het onbegonnen werk is het op te nemen tegen Boyd. “Ik denk dat je dat ook hier in Bordeaux hebt kunnen zien. Dries stond na de eerste wedstrijd vijfde maar reed toen een snelle en foutloze ronde, waarmee hij de druk op de rest gelijk opvoer. Bram en IJsbrand moesten dus wel vol gas gaan om in de top drie te kunnen eindigen maar door hun gevallen ballen haalden ze dat net niet.”

Parcours moeilijk genoeg

“Ik vond het parcours goed. Het was heel vloeiend en op sommige stukken technisch. Ik denk dat het heel mooi was om te zien voor het publiek en de mensen thuis die het via internet hebben gevolgd. Persoonlijk had het van mij wel iets moeilijker gemogen voor een finale, maar gezien de fouten die er gemaakt werden was het perfect voor deze wedstrijd. Ik denk dat we goede sport hebben laten zien”, aldus Boyd over het parcours van Jeroen Houterman.

