Test event Pratoni 2022: Indrukwekkende prestaties in nieuwe marathon

Bij de vierspan paarden reed Jόszef Dobrovitz Jr. een goede en vloeiende ronde met zijn fitte KWPN’ers. Daarmee won hij de marathon en dat brengt hem aan de leiding van het klassement. Op voorhand dacht hij dat de hindernissen misschien aan de krappe kant zouden zijn voor zijn grote paarden, maar hij wist zich er goed doorheen te sturen. Zijn prestatie is des te opmerkelijker omdat hij vrijdag nog onwel werd.

Tweespan paarden

Zoals altijd bestormde de Italiaan Giorgio Proietti de hindernissen en dat resulteerde in de snelste tijden in vijf van de zes hindernissen. Hij staat momenteel op een totaal score van 144,63 en daarmee klom hij van de vijfde naar de eerste plaats. Landgenoot Jozsef Dibak staat nu tweede met 144,80 strafpunten.

Misdee Wrigley Miller, met Boyd Exell als groom, reed veilig en kon daardoor niet aan de tijden van de snelsten tippen. Toch staat ze op derde plaats in het tussenklassement.

Waardevolle inzichten

Bij de enkelspannen won Gabriele Grasso de dressuur en de marathon. Hij staat dus bovenaan.

Met de nieuw gebouwde hindernissen en de warming-up met een oefenhindernis, was er genoeg om over na te denken voor het WK dat later dit jaar hier gehouden wordt.

FEI Director of Driving Manuel Bandeira de Mello is dit weekend in Pratoni. “Na de uitstekende marathon van zaterdag hebben we waardevolle inzichten gekregen in eventuele aanpassingen die we kunnen maken voor het WK”, vertelt hij.

Klik hier voor de resultaten

Jozsef Dobrovitz Jr