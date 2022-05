Test event Pratoni 2022: Vaardigheid zorgt voor verschuivingen

Bij de nationale klassen werd al snel duidelijk dat het een uitdaging was om binnen de tijd te finishen, zonder er een bal af te rijden. Giorgia Brillantino, een van de twee menners van het U25 enkelspan paard, wist als enige vandaag een dubbele foutloze ronde te rijden.

Vierspannen

Anthony Horde was vandaag een van de 12 menners die binnen de tijd finishte en hij won daarmee de wedstrijd. Hij reed een vloeiende ronde en wist het tempo hoog te houden. Hij had had slechts één bal op poort 8.

József Dobrovitz Jr. ging als laatste van start in de vaardigheid. Helaas raakt zijn rechter voorpaard afgeleid door de houten aankleding. József deed er alles aan om het in goede banen te leiden, maar kon het niet voorkomen dat er twee ballen vielen. Daarnaast was hij 6,84 seconden langzamer dan de toegestane tijd. Hij eindigde daarmee op de tweede plaats.

Jόzsef Dobrovitz Sr. behield zijn derde positie. Hij liet, net als zijn zoon, twee ballen vallen en kreeg strafpunten voor tijdsoverschrijding. János Papp had veel ballen maar bleef vijfde omdat Luca Cassottana na vier poorten moest stoppen. Een van zijn voorpaarden was niet goed.

József Dibak wint

Bij de tweespannen reed de Oostenrijkse Sylvia Peters een fijne ronde om naar te kijken. Ze reed er drie ballen af maar bleef binnen de tijd. Ze eindigde daarmee als vierde in het eindklassement. Misdee Wrigley Miller stond derde na de marathon en wist dat vast te houden. Zij was van plan om dit weekend bij de vierspannen mee te doen, maar doordat een van haar paarden niet fit was, reed ze met haar voorpaarden als tweespan. Gelukkig heeft haar koets verstelbare assen, zodat ze de spoorbreedte kon verkleinen tot de juiste afstand voor het tweespan.

“Het was een geweldig en vloeiend parcours om te rijden. Maar als je van je lijn afweek, dan raakte je de kegels. Dat gebeurde me bij poort 6”, vertelt ze.

Daarna kwam József Dibak, die na de dressuur en marathon op de tweede plaats stond. Met twee ballen mengde hij zich stevig in de strijd voor de overwinning. Wetende hoe goed József had gereden, voelde Giorgio Proietti, die zo aanvallend was geweest in de marathon, misschien de druk. Zijn span leek gedurende het parcours sterk te worden en daardoor raakte hij vijf kegels en overschreed de tijd. József ging er dus met de winst vandoor.

Goede voorbereiding

Evenementdirecteur Giuseppe Della Chiesa is tevreden met hoe het test event in Pratoni is verlopen. “Het is het idee dat het testevenement een plek zou zijn om te leren en te verbeteren. Wij organiseren namelijk niet veel menwedstrijden. Het is goed om advies te krijgen van onze buitenlandse vrienden, zoals de technisch afgevaardigde en alle mensen die ons zijn komen helpen. We hebben nu een beter idee van wat we nodig hebben voor september en ik heb er alle vertrouwen in dat we een succesvol Wereldkampioenschap gaan neerzetten .”

József Dibak