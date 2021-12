Teun Vreugdenhil overleden

Teun was fanatiek tweespanrijder en een goede zakenman. In de jaren 60 begon hij met het transport van groentekweker naar veiling, met zijn tractor en aanhangwagen. Al snel groeide dat uit tot transportbedrijf T. Vreugdenhil. Later namen zonen Ton en Tim, die net zo bevlogen zijn binnen de mensport als hun vader, het bedrijf over.

Teun werd onder andere 14e op het NK tweespannen in Beekbergen 1999 en reed zijn laatste wedstrijd datzelfde jaar in Deurne.

In oktober 2019 kreeg hij te horen dat de artsen niets meer voor hem konden betekenen. Hij heeft ruim twee jaar lang (met ups en downs) toch nog ‘extra tijd gekregen’, zoals hij dat zelf noemde.

We herinneren Teun als een fijne man en wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Teun Vreugdenhil

