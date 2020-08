Theo Sweegers onverwacht overleden

Theo was samen met zijn echtgenote Corin actief in diverse verenigingen en besturen, zoals bij MV de Postkoets. Daar hielden ze zich onder andere bezig met de organisatie van de samengestelde menwedstrijd in Tilburg. De wedstrijd van 20 en 27 september daar, is afgelast als gevolg van dit plotselinge overlijden. Theo was hier de complete technische dienst van stroom tot water en hindernisbouw.

Mensen kennen Theo als een man waar altijd een beroep op gedaan kon worden. Of het nu was met iets bedenken, opbouwen, repareren, trouble shooten of opruimen; hij was er. Dat deed hij bij alle hippische evenementen waar hij en Corin bij betrokken waren. Zij als regelaar, hij als doener: een bijzondere twee-eenheid. Theo sjouwde wat af op al die wedstrijden, maar trad nooit op de voorgrond. Hij hield er niet van om in het zonnetje te worden gezet.

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij wensen Corin, de familie en vrienden veel sterkte.