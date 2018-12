Theo Timmerman mikt op WK 2020

Timmerman verhuisde eerder dit jaar van Varsseveld naar Laag Soeren en wil zich richten op het Wereldkampioenschap vierspannen 2020 dat in eigen land (Kronenberg) wordt gehouden. De afgelopen vier jaar was zakenman Roman Petr zijn vaste sponsor. Petr liet in een persoonlijk bericht aan Hoefnet weten dat ze hun samenwerking hebben vernieuwd. ‘Ik ben niet uit de paardensport verdwenen’, laat Petr weten. Was hij voorheen ook één van de vaste marathongrooms van Timmerman, afgelopen seizoen was hij weinig op de wedstrijden.

Ervaring en jong talent

In een gezamenlijk bericht maken Petr en Timmerman hun plannen bekend. De opzet is om met een combinatie van zeer ervaren paarden en jonge talenten toe te werken naar het wereldkampioenschap. De paarden zijn in eigendom van Roman Petr. Het ervaren voorspan Boy en Mister vormt de vaste waarde. Daarbij komen Alex en Binkie, paarden die dit jaar de nodige ervaring opdeden. Sam (halfbroer van Alex) zal ook aan de selectie worden toegevoegd. In principe als achterpaard, maar het is niet uit te sluiten dat hij naast Boy in het voorspan komt. En dan komt er nog een zesde paard bij de selectie. Timmerman legt uit: ‘Het wordt een ‘oud-nieuw-span’. Ik wil het vierspan de komende twee seizoenen bouwen op de ervaring van Boy en Mister. We hebben een aantal jonge talenten op stal, waarvan sommige paarden al ervaring hebben opgedaan. Ik denk dat we met de combinatie van ervaring en jong talent weer kunnen gaan voor een topklassering op het WK.’

Nieuwe impuls

Voor het eerst sinds 2006 reed Timmerman in 2018 geen WK. Maar hij is nog steeds ambitieus en overtuigd van goede prestaties in de toekomst. Petr wil met een vernieuwde samenwerking Timmerman helpen om te bewijzen dat hij nog steeds bij de wereldtop hoort. ‘2018 was een vreemd jaar,’ zegt Petr. ‘Het WK was op een ander continent en Theo zat niet in het Nederlandse team. Ik wil desondanks Theo blijven steunen door mijn paarden aan hem beschikbaar te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat hij zowel op het EK in 2019 als op het WK in 2020 goede prestaties kan leveren.’ En zijn eigen rol? ‘Ik zal er niet – zoals in het verleden- elke wedstrijd bij kunnen zijn. Maar als ik maar even tijd heb ben ik voor of achter de schermen van de partij.’ De planning is dat Theo Timmerman in het nieuwe seizoen voor het eerst weer aan start komt op de wedstrijd in Kronenberg in april.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.