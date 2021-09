Theo Timmerman neemt afscheid van Crack Boy

“Zo’n paard als hem krijg je maar één keer in je hele leven”, vertelt Theo Timmerman. “Hij ging er altijd 200% voor, was nooit ziek en had nooit problemen. Daarnaast kon ik hem op alle posities inzetten. Zijn eerste WK bijvoorbeeld stond hij rechtsvoor in de dressuur, linksvoor in de vaardigheid en achterin in de marathon. Hij heeft ooit één fout gemaakt op wedstrijd, toen maakte hij enkele galopsprongen in de uitgestrekte draf.”

Bijzonder karakter

Ondanks dat Timmerman alles met hem kon, was hij voor anderen niet makkelijk na te rijden. “Er was eens een klant die kwam kijken voor een paard. Ik dacht toen dat het goed was om Boy ernaast te zetten, want hij kan namelijk alles. Bij mij liep hij fijn maar toen de klant het overnam hebben we binnen vijf minuten uitgespannen. Hij was zó ontevreden.”

“Er zijn genoeg collega-rijders voor hem geweest, maar ook daar was hij lang niet zo makkelijk als bij mij. Hij paste dus echt niet bij iedereen.”

Crack Boy rechtsvoor

Dikke pak haar

Timmerman vond de Holsteiner-ruin in Duitsland. “Ik had een goede kennis, Hennie Hagen. Hij woonde in Holstein en zocht regelmatig paarden voor me. Op een dag was ik bij hem en zei hij: ‘Ik weet een paard voor je te staan. Ik denk dat hij goed kan lopen, ga maar eens kijken’. Het was midden in de winter en dus al vroeg donker. Toen we daar aankwamen stond Boy op stal, onder een hele dikke pak haar.”

“Hij was toen 5 jaar oud en zijn eigenaar was ook de eigenaar van zijn vader, Marquis. Zijn vrouw reed Grand Prix met hem. Er was die eigenaren verteld dat Boy vast en zeker goedgekeurd zou worden op de hengstenkeuring. Vervolgens was dat niet het geval en ontstond er hevige onenigheid tussen de betrokken partijen. Het resultaat was dat Boy lange tijd letterlijk en figuurlijk in een hoekje stond weggestopt.”

“Aken zal te vroeg zijn”

“Omdat het donker was lieten ze hem los in een kleine binnenbak en elk rondje ging hij beter lopen. Ze vroegen te veel geld voor hem, maar na wat onderhandelen kwamen we tot een goede overeenkomst. Ik zou ik hem één week proberen. Mocht dat bevallen kon ik hem voor een kleiner (in mijn ogen nog steeds veel te hoog) bedrag kopen. Hij kende nauwelijks wat, maar ik heb hem gelijk ingespannen. Vanaf de eerste pas die hij draafde in de koets was ik al verkocht. Hij liep echt extreem.”

Tjeerd Velstra was toentertijd bondscoach. “‘Wat is dit dan?!’, was zijn reactie toen ik Boy liet zien. Hij moest lachen en zei daarna: ‘Het is wel een goed paard denk ik, maar Aken zal nog te vroeg voor hem zijn’. Toch was Aken uiteindelijke zijn allereerste internationale wedstrijd. Hij was toen 6 jaar. Vanaf dat moment was hij er altijd bij.”

Crack Boy linksachter

Dik been

Vanaf 2018 had hij af en toe een dik achterbeen door het slechter functioneren van zijn lymfestelsel. Met wat beweging werd het altijd minder en dus liep hij in 2019 nog het WK in Drebkau in het tweespan van Timmerman. “Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar ik had kort ervoor een ongeval gehad. Daardoor kon een van de paarden niet meer mee. En ja, Boy kon je overal voor inzetten. Hij liep die wedstrijd de dressuur en vaardigheid.”

Sinds dat WK verscheen Boy niet meer in de ring. “Als het aan mij had gelegen had hij nog een paar jaar in de wei mogen lopen, maar toen hij kreupel werd was dat geen optie meer. Het is het allerbelangrijkst dat hij lekker in zijn vel zit en als dat niet meer kan, is het beter om er een eind aan te maken.”

“Er is een tijd van komen en gaan, en de tijd van gaan is voor Boy afgelopen week gekomen”, sluit Timmerman af. De ruin werd 20 jaar oud.

