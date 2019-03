Theorie-avond samengesteld mennen District Noord

Gedurende deze avond kun je alles te weten komen en vragen over het samengesteld mennen. Instructeurs en menners Tjidde van Willemswaard, Paul Versluis en Ito Werkman geven informatie over onderwerpen als voorbereiding, management en training.

De avond is voor iedereen bedoeld, zowel beginners als meer gevorderden, die geïnteresseerd is in de samengestelde men-wedstrijdsport en begint om 19.30 uur.

Kosten: 10 euro, inclusief 3 consumpties.

Ito Werkman