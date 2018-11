Thibault Danthine stapt uit Belgische mencommissie

Thibault Danthine

Thibault Danthine heeft een echte passie voor de mensport en volgde vier jaar geleden Philippe Lienart op in de mencommissie: “Ik ben geen jurylid, geen eigenaar, geen organisator, maar ik heb een enorm hart voor de sport en ik wil graag dat de mensport in België vooruit gaat,” licht Thibault toe. “Ik heb veel ideeën om de mensport beter te maken, maar in de afgelopen vier jaar is er naar mijn mening te weinig gebeurd. Ik vind het erg jammer, maar ik deel de visie van de mencommissie niet meer en heb daarom besloten mijn functie neer te leggen.”

De nationale mencommissie staat onder voorzitterschap van Jan Devaere. Félix-Marie Brasseur is vice-voorzitter.