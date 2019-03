Tiende Coach Meeting in Doorn op 12 mei

Een bijeenkomst van de mooiste Coaches (postkoetsen) met uitsluitend luxe betuigde vierspannen. Koetsiers, grooms en passagiers in gepaste kleding maken het unieke plaatje compleet.

Om 10:30 uur vertrekt de eerste Coach van de inspanlocatie bij de Mariniers Kazerne in Doorn. Elke twee minuten vertrekt er een rijtuig, muzikaal uitgezwaaid door de jachthoornblazers van de “Berkenhorst”, tot alle deelnemende rijtuigen op weg zijn naar de eerste stop: Parc Broekhuizen in Leersum.

Vervolgens gaat de rit naar kasteel Sandenburg in Langbroek. Dit sprookjesachtige, witte kasteel waar de traditionele picknick plaatsvindt, wordt al meer dan tweehonderd jaar bewoont door de familie Van Lynden van Sandenburg, .

De laatste stop is bij buitenhuis Leeuwenburgh, sinds 1818 in het bezit van de familie De Beaufort. Hierna wordt er koers gezet naar de inspanlocatie waar de deelnemers met hoorngeschal worden ontvangen.

