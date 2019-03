Titels NH Cup verdeeld

De accommodatie in Lisse was prachtig aangekleed voor deze finale met een prima parcours. De organisatie zag met 45 deelnemers een mooie opkomst. De rubriek enkelspan paard was het grootst en dat was ook de categorie waarin de meeste menners waren die 5 van de 7 wedstrijden hadden meegedaan en kans maakten op de titel. Rianne van der Tuin had in de competitie al drie wedstrijden gewonnen, werd in Lisse tweede, maar dat was genoeg voor de eindoverwinning.

Bert Koorn spande zijn pony’s zowel naast als achter elkaar in. In de tweespanrubriek werd hij tweede in de competitie, maar bij de tandems werd hij de winnaar.

Dit jaar was er ook een prijs in de jeugdcompetitie, beschikbaar gesteld door Carine v.d. Drift-Vos. Daarin werd Delaylah van de Bel kampioen. Grace, de dochter van Carine, ontving een tweede prijs. De organisatie wil volgend jaar deze rubriek voor de jeugd tot en met 11 jaar opnieuw uitschrijven en hoopt dan nog meer jonge menners te begroeten in de competitie.

De competitiewinnaars op een rij:

Enkelspan pony: Wim van Bruggen

Tweespan pony: Michelle Kuyvenhoven

Enkelspan paard: Rianne van der Tuin

Tweespan paard: Jan Toepoel

Langspan pony: Bert Koorn

Alle uitslagen en tussenstanden staan op de facebookpagina van de NH cup

Bert Koorn (hier in actie in Houten) reed tweespan én tandem

Jan Toepoel (hier tijdens de Strijd der Districten) won met overmacht de tweespancompetitie

