Titelverdediger Koos de Ronde kijkt uit naar NK vierspannen

De organisatie in Beekbergen heeft de wedstrijd volledig vernieuwd met onder andere een geheel gewijzigde terreinindeling die meer overzicht en gezelligheid gaat brengen voor de bezoekers. Daarnaast is ook de datum nieuw. Van oudsher was het evenement altijd in de zomervakantie, maar nu is gekozen voor de maand juni. ‘Die keus volgt uit onze evaluatie,’ vertelt organisator Mieke van Tergouw. ‘Voor onze sponsors en relaties is deze periode van het jaar veel aantrekkelijker. Bovendien past de nieuwe datum ook veel beter in de internationale wedstrijdkalender.’

Kanshebbers

Titelverdediger is Koos de Ronde, die de laatste wedstrijden liet zien dat hij in vorm is. ‘Mijn verwachtingen zijn positief,’ zegt hij. ‘Mijn span loopt goed en ik vind Beekbergen een gave wedstrijd.’ De menner uit Zwartewaal is een vaste waarde in het Nederlands team dat recent won in Windsor en Valkenswaard. Hij is in vorm met als laatste individuele successen een tweede plaats in Windsor en een derde in Valkenswaard. ‘Ik denk dat ik wel kans maak op het podium,’ zegt hij bescheiden. ‘Maar het moet eerst maar allemaal gebeuren. Een foutje of een tegenvaller heb je zo maar.’ En de paarden? ‘Ik houd vast aan de vijf paarden waar ik de laatste wedstrijden mee heb gereden. Dat gaat goed en het NK is niet een wedstrijd om eens iets nieuws te gaan proberen. Mijn span is verjongd met Zerino en Emir als nieuwe paarden en het loopt fijn. Ik wil natuurlijk heel graag weer Nederlands kampioen worden, maar ik focus ook op het Europees kampioenschap in Donaueschingen. Daarvoor rijd ik nog in Aken en dan hebben we dus een hele mooie wedstrijdplanning met steeds twee weken tussen elke wedstrijd. Beekbergen staat met de nieuwe datum perfect op de wedstrijdkalender.’

Afwezig

Meervoudig kampioen IJsbrand Chardon en diens zoon Bram gelden als zijn grootste concurrenten, maar staan (nog) niet op de deelnemerslijst. ‘Ik had dolgraag in Beekbergen gereden,’ zegt IJsbrand Chardon. ‘Het is een prachtige wedstrijd en wij zijn er altijd heel gastvrij ontvangen.’ De reden dat Chardon niet meedoet aan het NK heeft te maken met de wereldbekerkwalificatie. Hij vertelt: ‘Op verzoek van de bondscoach (Ad Aarts, red.) heb ik in Valkenswaard gereden. Dat is de enige landenwedstrijd in Nederland en daar wilde Ad Aarts met een sterk team aan de start verschijnen. Dat hield in dat hij minstens twee rijders uit het team waarmee we Windsor wonnen, wilde opstellen. Het resultaat was er, want we (Chardon, De Ronde en Weusthof, red.) wonnen de landenwedstrijd. Individueel heb ik ook goed gereden (tweede plaats) en wereldbekerpunten verdiend. In Beekbergen zou ik mijn derde wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Nederland rijden. Maar de regels zijn heel krom: omdat ik dan opnieuw in eigen land rijd, kan ik daar niet meer dan 5 punten halen. Ik heb er meer nodig, want ik ben op dit moment nog niet zeker van deelname aan de wereldbeker. Meedoen aan de wereldbeker is voor mij en mijn sponsor heel belangrijk. Ik moet dus keuzes maken en ga naar de wedstrijd in Riesenbeck (Duitsland) om punten te vergaren. Die is de week voor het NK, dus het is naar mijn paarden toe niet verantwoord om dan in Beekbergen te starten.’ Het gaat de ambitieuze menner duidelijk aan het hart dat hij opnieuw het NK aan zich voorbij moet laten gaan. ‘Kijk deze regel over de kwalificatiepunten vind ik niet terecht en dat hebben we inmiddels ook kenbaar gemaakt bij de FEI, dus ik kan alleen maar hopen dat het volgend jaar anders is.’

Planning

Bram Chardon reed vorig weekend met succes in het Franse Saumur. Hij won de wedstrijd en pakte de volle bak aan wereldbekerpunten. Of hij start op het NK is nog even de vraag. Vader IJsbrand: ‘Bram heeft een jong span en Saumur is een zware wedstrijd. Het is dus even afwachten hoe zijn paarden herstellen. Maar eerlijk gezegd past het NK daarmee niet heel mooi in zijn planning. De prioriteit voor ons beiden ligt bij de wedstrijd in Aken en het Europees kampioenschap in Donaueschingen.’

Kanshebbers

De Nederlandse vierspantop wordt echter steeds breder. Dus het belooft desondanks een spannend kampioenschap te worden. Naast Koos de Ronde reed Mark Weusthof zich in Valkenswaard ook in de kijker. Weusthof heeft de tijd genomen om een nieuw span op te leiden en strijdt weer mee om de prijzen. Ook marathon- en vaardigheidsspecialist Peter de Ronde komt aan start in Beekbergen. De jongere broer van Koos, zorgt regelmatig voor een verrassing. In totaal hebben nu zeven vierspanrijders zich ingeschreven voor het NK, maar dat kunnen er dus nog meer worden.

Programma

Het NK vierspannen is gratis toegankelijk voor publiek en begint op vrijdag 28 juni met het onderdeel dressuur. De marathon met 7 hindernissen is op zaterdag 29 juni, gevolgd door de spannende vaardigheidsproef als sluitstuk op zondag 30 juni.

Naast het NK komen er menners uit 18 landen aan de start in de internationale wedstrijd die al op donderdag 27 juni begint. Én zijn er shows en een gezellig strodorp. Alle informatie over het NK vierspannen en het Paardenspektakel staan op www.caibeekbergen.nl

Het NK podium van 2018: Koos de Ronde goud, Mark Weusthof zilver, Peter de Ronde brons