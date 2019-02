Tjeerd Velstra overleden

Na een succesvolle carrière als springruiter maakte Velstra in 1976 de overstap naar de vierspansport. In 1982 en 1986 werd hij individueel Wereldkampioen en leverde hij, samen met onder meer IJsbrand Chardon, een belangrijke bijdrage aan het behalen van het Nederlandse teamgoud. Velstra legde hiermee de basis voor Nederland als vooraanstaand menland.

Velstra werd zeven keer Nederlands kampioen en won talloze nationale en internationale wedstrijden, waaronder het CAIO Aken in 1983 en 1984.

Van 1974 tot 1995 was Velstra directeur van het NHB in Deurne. Na beëindiging van zijn actieve mencarrière in 1996 bleef hij actief in de internationale mensport als trainer, instructeur, internationaal jurylid en official. Velstra speelde meerdere malen als voorzitter van de jury of FEI official een belangrijke rol op een groot aantal hoog aangeschreven internationale menwedstrijden en Wereldkampioenschappen.

Velstra was van 2007 tot en met 2010 KNHS bondscoach mennen en onder zijn leiding behaalden de menners een groot aantal team-en individuele WK-medailles.

Tjeerd Velstra stond bekend als een echte paardenman. Zijn vakkundigheid, stuurmanskunst en enorme kennis van paarden die hij met de paplepel ingegoten had gekregen droegen bij aan zijn succesvolle carrière. Velstra was niet alleen een gerespecteerd menner, trainer en official in eigen land, ook in het buitenland genoot hij enorm aanzien. Hij was een van de eersten die gevraagd werd in het buitenland, waaronder Zuid-Afrika en de Verenigde Staten van Amerika, zijn kennis te delen.

Tjeerd Velstra was al enige tijd ziek, maar kon nog enorm genieten van bezoek en verhalen over de mensport toen en nu. Wij wensen zijn vrouw Marianne, zijn kinderen en naaste familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

De uitvaartplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie adres:

Marianne Velstra

Burg. Van der Feltzlaan 8

8162 MB Epe

tjeerd@hoefnet.nl

Persoonlijk woord

Tjeerd Velstra stond in 1996 aan de wieg van het ontstaan van Hoefnet. In die periode waren wij als familie nauw met elkaar verbonden en deelden we onze passie voor de mensport. In de jaren die volgden kon ik altijd bij Tjeerd aankloppen voor advies of gewoon voor een gezellig praatje over alles wat er gaande was in de menwereld waarbij we zo nauw betrokken waren. Mede dankzij Tjeerd begon ik met mijn werkzaamheden voor de mensport en ik ben hem daarvoor enorm dankbaar. Het was fijn om altijd een beroep te kunnen doen op zijn kennis en kunde en ik ga hem enorm missen.

Cindy Timmer