Toon Hulshof legt voorzitterschap SRR neer

Toon Hulshof kwam als veterinair adviseur bij de SRR, nam op 19 november 2002 het voorzitterschap over en zette zich met name in voor de recreatieve menners en ruiters.

Veiligheid was daarbij een van de speerpunten. Zo stelde onder zijn voorzitterschap de SRR de veiligheidshelm tijdens het men-examen verplicht en de bodyprotector voor kinderen tot 16 jaar die aan het Ruiterbewijsexamen deelnamen.

Ook de verkeersveiligheid was een belangrijk aandachtspunt: Toon Hulshof zorgde ervoor dat vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het CBR toetraden tot het bestuur.

Het SRR-bestuur heeft in stijl afscheid genomen en hem bedankt voor zijn enorme inzet, vastberadenheid en daadkracht.

Toon Hulshof