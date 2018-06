Toppaard Elliot van Yvonne de Ruyter overleden

Yvonne behaalde een groot aantal successen met Elliot. Zo namen zij deel aan de Wereldkampioenschappen voor enkelspan paarden in Astorp 2004 en Pratoni del Vivaro in 2008. Daarnaast schreef het duo vele kampioenschappen op hun naam, waaronder de dressuur en vaardigheid op de Hippiade.

In Windsor 2000 maakten Yvonne en Elliot met vierspanrijder IJsbrand Chardon en tweespanrijder Jacob Jan Kramer deel uit van het Nederlandse team dat won, waarbij zij de felicitaties van Koningin Elizabeth in ontvangst mochten nemen.

Het duo behaalde een groot aantal eerste plaatsen en hoge klasseringen tijdens nationale en internationale wedstrijden, zoals tijdens de vooraanstaande enkelspanwedstrijd in Dillenburg.

Van dressuurpaard naar menpaard

“Elliot was een paard waar ik altijd op kon rekenen,” vertelt Yvonne. “Ik kocht hem als dressuurpaard voor mijn instructeursopleiding en heb hem zelfs nog in het Z gestart. Hij vond alles goed en leuk, dus we hebben hem gewoon een keer ingespannen en dat ging goed. Zo begon zijn mencarrière.”

Gek op sla en andijvie

“Na Pratoni is hij met pensioen gegaan, hij mocht de veulens opvoeden en het gras rondom het huis maaien,” vertelt Yvonne. “Dit deed hij af en toe té grondig door ook de sla en andijvie op te eten, maar dan kneep ik maar een oogje dicht, hij kwam overal mee weg. Ik heb hem met pijn in mijn hart moeten laten inslapen en mis hem enorm.”