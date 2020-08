Training en vakantie bij VDB Stables in Someren

Bij VDB Stables is het heerlijk vertoeven voor mens en dier. De stallen zijn voorzien van ruime lichte boxen, er zijn paddocks en een trainingsmolen beschikbaar en alle onderdelen van de mensport zijn hier te trainen.

Er ligt een dressuurterrein van 40 x 100 meter op een zandbodem, een vaardigheidsparcours op gras en er is een ruime vaste hindernis opgesteld voor de marathon. Door de unieke ligging van het complex is het fantastisch om urenlange buitenritten te maken. Er is een directe aansluiting op het knooppunten-netwerk aan de Strabrechtse en Somerense Heide met perfect onderhouden paden, die goed berijdbaar zijn met de koets.

Voor de gasten is er de keuze uit een volledig ingericht appartement voor drie of personen of één van de drie tweepersoonskamers met een gezamenlijke badkamer met toilet. Overnacht je liever in je eigen camper of caravan, dan kun je gebruik maken van de minicamping met stroomvoorzieningen en een sanitaire ruimte. Daarnaast heeft VDB Stables een gezellige kantine waar iedereen gebruik van mag maken.

Kortom de ideale plek voor menner en paard om er heerlijk een paar dagen tussenuit te gaan. Zowel de wedstrijdrijder als de recreant kan hier zijn hart ophalen.

Meer informatie? Klik hier voor de website van VDB Stables

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.