Training jeugdselectie in Maasdijk

Op zaterdagmorgen werd begonnen met de dressuur. Eerst werd er losgereden onder begeleiding van een instructeur en na een half uur mochten ze hun proef rijden onder het oog van twee juryleden: Peter Bonhof en Nicoline Vos. Zij beoordeelden de verrichtingen op een zeer deskundige en positieve manier. Na het beëindigen van de proef kregen de jonge menners nog wat tips om thuis mee verder te trainen.

Zaterdagmiddag werd uitgebreid aandacht besteed aan de vaardigheid. Er stond een zeer pittig parcours. Na het rijden gaven de instructeurs weer de nodige tips en werden andere afstellingen mee gegeven.

Marathon en teamspirit

In de loop van de dag had iedereen tussendoor al de hindernissen voor de marathon kunnen verkennen. Na afloop van de vaardigheid werd er per leeftijdscategorie nog eens gezamenlijk verkend met een instructeur. De te rijden lijnen werden besproken en hier en daar nog aangepast.

Afsluiting van de eerste trainingsdag was – helaas onder niet zulk mooi weer- een gezellige barbecue met rijders, aanhang en instructie. Gelukkig zorgde Petra van Leeuwen, die het hele weekend het begeleidingsteam verzorgde, dat er gebruik gemaakt kon worden van de kantine van PSV Westland. Met de barbeques onder een paar tenten buiten werd het een gezellige boel. Mooi voor de team-spirit.

Zondagmorgen werd een veterinaire keuring geoefend. De jeugdmenners leerden hoe je dat moet doen. Ook daar werden weer de nodige aanwijzingen gegeven.

Vervolgens werd er ingespannen en losgereden voor de marathon. Om de 5 minuten ging een deelnemer van start. Eerst waren de Children (Joris Lauwers en Jacco de Koning) aan de beurt. Zij reden 5 hindernissen van A t/m D. Vervolgens reden de Junioren (Sam Couwenberg, Larissa Jansma, Marly Meulndijk, Jelle Leliveld en Renate Provoost) en daarna de Young Drivers (Cindy Benschop, Anouk van de Beek, Michelle Kuivenhoven, Kim de Groot en Anouk de Haas). Zij reden alle 6 hindernissen A t/m F. Er werd al behoorlijk professioneel gereden en het begeleidingsteam gaf later in de afsluitende bespreking ook aan daar best tevreden over te zijn. Zeer positief en met veel tips keerde iedereen begin van de middag weer huiswaarts.

