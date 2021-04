Trainingen jeugdmenners België weer van start

De training van aanstaande zondag is een wedstrijdtraining dressuur en vaardigheid. Op de prachtige terreinen van de Manorhoeve in Sint Eloois Winkel rijden de jeugdmenners een dressuurproef, beoordeeld door Pieter Coudyzer en voorzien van feedback. Vervolgens mogen de deelnemers (delen van) de proef opnieuw rijden.

Na de dressuur is het vaardigheidsparcours aan de beurt, dat door de deelnemers op eigen wijze verkend en gereden wordt met tijdswaarneming. De feedback wordt gegeven door Glenn Geerts, waarna ze het parcours opnieuw met tijdswaarneming rijden.

Toekomst van de mensport

“We kijken ontzettend uit naar het komende seizoen,” vertelt Sarah Gooris, manager en chef d’équipe van de Belgische jeugdmenners. “Bühl wordt onze eerste observatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap in augustus. Het blijft natuurlijk onzeker of alle geplande evenementen doorgaan, maar we blijven positief.”

Gooris is in 2018 toegetreden als teammanager: “In mijn eerste jaar als teammanager hadden we zes jeugdmenners. Dit zijn er nu 22, maar wat mij betreft mogen het er ook 40 zijn! Hoe meer jeugdmenners, hoe beter; zij zorgen uiteindelijk voor de toekomst van de mensport.”

