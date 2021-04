Trainingsdag jeugd Noord

Deze dag staat in het teken van dressuur en vaardigheid. Er wordt getraind in groepjes van 2 aanspanningen. Cornelie de Geijter geeft dressuurles en de vaardigheidslessen worden verzorgd door Rudolf Pestman. De lessen zijn 45 minuten en kosten 10 euro per onderdeel en uitsluitend voor jeugdleden in de leeftijd van 6 tot en met 20 jaar uit district Noord. Het dragen van een cap en een bodyprotector is verplicht. Uiteraard gelden deze dag alle richtlijnen van het RIVM en de KNHS.

