Trainingsdag jeugd Oost op 8 mei

De jeugd van Oost is deze keer welkom in Kootwijkerbroek op de terreinen van Huib Pater. Daar zijn prima trainingsfaciliteiten en het is de bedoeling er een leerzame en gezellige dag van te maken.

Deelname kost 25 euro per deelnemer. Aanmelden kan via [email protected]