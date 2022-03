Trainingsdag voor Noordelijke jeugdmenners

De dag biedt de mogelijkheid om de laatste puntjes op de i te zetten voor het buitenseizoen. En voor wie weinig ervaring heeft is het mogelijke om een dressuurproef en vaardigheidsparcours te rijden om het eens te proberen.

Drie onderdelen

Je kunt je opgeven voor 3 onderdelen: dressuurles, het rijden van een dressuurproef en vaardigheid. Je kunt naar keuze voor 1, 2 of 3 onderdelen opgeven. Wat houden de onderdelen in? Met de dressuurles, gegeven door Suzanne Witteveen, wordt gekeken naar wat je al kan en wat je wilt. Er wordt geprobeerd om de lessen zoveel mogelijk op niveau of ervaring in te delen.

Met de dressuurproef, beoordeeld door Marjet Westerhof, krijg je uitgebreide feedback. De begeleider kan dan plaatsnemen bij het jurylid en kan alles filmen. Zo bekijk je je eigen proef vanuit de jurypositie en hoor je de feedback er direct bij.

De vaardigheid wordt begeleid door Tjidde van Willenswaard. Hij gaat met de deelnemers in op het verkennen, het losrijden en het rijden van een parcours.

Dagindeling

De ochtend staat in het teken van dressuur. ’s Middags gaan de menners aan de slag met de vaardigheid. Er is een gezamenlijke lunch, die bij de inschrijving is inbegrepen voor de deelnemer en twee 2 begeleiders.

Locatie en aanmelden

Kosten voor deelname zijn €12,50 per onderdeel. Doe je aan alle drie de onderdelen mee? Dan krijg je €5,- korting. De trainingsdag is bij de manege van de Sjaerdema-Liauckemaruiters, Harlingerweg 80-D, 8801 PD Franeker. Een bodyprotector en cap zijn verplicht. Aanmelden kan tot en met 29 maart via [email protected].

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.