Trainingsdagen en observatiewedstrijden EK Jeugdmennen bekend

Programma

Het EK wordt van 16 t/m 21 augustus 2022 verreden in Kisbér Ászár, Hongarije. Om menners, ouders en het team daaromheen optimaal voor te kunnen bereiden, is onderstaand programma ontwikkeld:

26 Februari (Kenningsmakingsdag, Putten) Dressuurproef FEI, vaardigheid FEI & 2 Hindernissen

13-15 mei (Observatiewedstrijd, Kronenberg) Ieder in zijn eigen klasse. Vrijdag dressuur, zaterdag vaardigheid & zondag marathon

26 mei (Training, Ermelo) Dressuurproef met juryleden in samenwerking met perspectieven & vaardigheidstraining

15-19 juni (Bühl, Duitsland) Internationale jeugd wedstrijd, niet verplicht

8 -10 juli (Observatiewedstrijd FEI, Wenum Wiesel) Vrijdag dressuur, zaterdag vaardigheid & zondag marathon

14-17 juli (Observatiewedstrijd FEI 2* & 3*, Oirschot)

18-22 juli Bekendmaking geselecteerde menners

6 augustus (Laatste training voor geselecteerden, Putten)

Als menners de kwalificatie om in Oirschot te kunnen rijden nog niet behaald hebben, kun ze die in Wenum Wiesel alsnog behalen. Daarom zijn beide wedstrijden opgenomen in het programma.

