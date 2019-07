Trainingsdagen Noord

De eerstvolgende is al op 17 juli in Annen. Rudolf Pestman verzorgt daar de dressuurtraining, Roelf Lamein de vaardigheid en Han Gankema doet de begeleiding in de hindernissen.

Mendistrict Noord is er op gebrand om de Hatro Districtscup te winnen. Daarom krijgen deelnemers aan de Hippiade voorrang voor deelname aan de trainingsdag in Harich, op 10 augustus. De dressuurtraining wordt daar verzorgd door Marjet Westerhof, de vaardigheid door Tjidde van Willemswaard en Ito Werkman neemt de hindernistraining voor zijn rekening.