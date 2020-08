Travelin’ feliciteert Hoefnet met 12.500 Facebook volgers

Facebook actie

Voor deze ludieke actie is Hoefnet een samenwerking aangegaan met Travelin’, die maar liefst drie paar schoenen of laarzen naar keuze ter beschikking stelt. 20 augustus worden de winnaars bekend gemaakt.

Klik hier voor de actie op Facebook.

50% korting!

Val je niet in de prijzen? Niet getreurd want speciaal voor alle Hoefnet bezoekers heeft Travelin’ tot het einde van dit jaar een korting van maar liefst 50% zodat je alsnog een geweldig paar schoenen of laarzen kunt bestellen! Gebruik hiervoor de kortingscode Travelin-20.

Klik hier voor de actiepagina.

Travelin’

Speciaal voor de liefhebber van outdoor-activiteiten zoals de mensport, heeft het merk Travelin’ een complete outdoor-laars ontwikkeld voor alle weersomstandigheden. Travelin’ heeft een breed assortiment schoenen van hoogwaardige, natuurlijke materialen die vervaardigd zijn uit Europees gelooid leer, gecombineerd met moderne technologie.

www.travelinoutdoor.nl