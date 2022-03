Exloo 2022: Trieste afloop voor paard Harrie Verstappen

Na verder onderzoek op een gespecialiseerde paardenkliniek bleek dat bij Formando het kootbeen van het linkervoorbeen was verbrijzeld. In overleg met de eigenaar is besloten het paard uit zijn lijden te verlossen.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.